Stop alle zanzare, all'Urp prodotto antilarvale in distribuzione gratuita

Stop alle zanzare. Torna la campagna di sensibilizzazione, promossa e organizzata dal Comune di San Casciano, con l’obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno della proliferazione dell’insetto nelle aree private in forma preventiva. In base ad un’attività informativa ed un progetto di carattere ambientale che l’amministrazione comunale mette in piedi da anni, in collaborazione con Alia Servizi Ambientali, sarà possibile ritirare gratuitamente il prodotto antilarvale presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Finalizzate al trattamento antizanzara nelle aree private, le confezioni saranno consegnate, fino ad esaurimento scorte, dal personale dell’Ufficio negli orari seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il lunedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 18.30.

La consegna del kit antilarvale è uno degli interventi messi in campo dall’amministrazione comunale. Il prodotto serve ad impedire lo sviluppo larvale delle zanzare, è utile ed efficace nelle piccole raccolte d'acqua, nei sottovasi, nei tombini condominiali, nei bidoni con acqua stagnante collocati in orti e giardini. La proliferazione delle zanzare è contrastata attraverso l’attuazione di interventi realizzati dal Comune per la prevenzione e il controllo alternati a monitoraggi e trattamenti antilarvali delle aree pubbliche come le caditoie stradali e le principali aree verdi del territorio. Gli interventi realizzati da Alia sono in corso e saranno ripetuti nei prossimi mesi.

La collaborazione dei singoli cittadini è fondamentale perché le azioni e le risorse impiegate dal Comune non risultino vane. L’amministrazione comunale invita dunque la popolazione ad adoperarsi nelle proprie aree, mettendo in atto le opportune misure di prevenzione e somministrando in autonomia i trattamenti antilarvali. Indicazioni utili sugli interventi e le modalità da adottare nelle aree private sono contenute nella campagna informativa realizzata dal Comune e disponibile sul sito del Comune (https://www.comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it/servizi/ambiente/zanzara-tigre-e-processionaria)

I cittadini possono compiere piccoli gesti ma efficaci per impedire la diffusione della zanzara come eliminare qualsiasi ristagno d'acqua; coprire con l'impiego di coperchi o zanzariere tutti i contenitori d'acqua utilizzati per innaffiare l'orto (bidoni, vasche, bacinelle); svuotare e ricambiare l'acqua ogni settimana nei contenitori aperti; evitare la formazione di depositi d'acqua stagnante sui balconi, nei terrazzi, nei cortili; eliminare l'acqua degli umidificatori dei caloriferi quando viene spento l'impianto di riscaldamento; inserire fili di rame nei contenitori d'acqua che non è possibile svuotare.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa