Taric e Multiutility, Cordone (Lega): "Ribadiamo la contrarietà"

In riferimento all'odierna convocazione (24 maggio), della Commissione comunale di garanzia e controllo su argomenti inerenti alla TARIC e alla Multiutility Toscana, Marco Cordone (Segretario della Lega a Fucecchio e Capolista alle Comunali del giugno 2024), ha rilasciato la seguente dichiarazione:" Anche in questa occasione, ribadiamo la nostra netta contrarietà a tutto quello che riguarda il regime TARIC poi definita la TARI con l'Iva, dato che non è vero che la TARIC non penalizza gli utenti delle fasce più deboli. Le nostre non sono solo parole vane perché concretamente siamo l'unica forza politica che nel Consiglio comunale di Fucecchio ha sempre votato contro a tutte le delibere che riguardavano la TARIC. Se qualcuno non ci dovesse credere, consulti i verbali del Consiglio comunale di Fucecchio dalla fine di giugno del 2019 al 22 maggio 2024 data dell'ultima riunione della massima Assemblea istituzionale del Comune di Fucecchio. Inoltre, per quanto riguarda gli approfondimenti sulla Multiutility Toscana oggetto della Commissione garanzia e controllo del tardo pomeriggio di oggi 24 maggio, la Lega di Fucecchio, ribadisce che questo tipo di Multiutility non va bene e che chi parla a favore della quotazione in borsa di questo organismo, non si renda conto di che cosa significhi quotare una società in borsa con pescecani finanziari che nuotano negli ambienti borsistici come un nuotatore nuoti in una vasca olimpionica. Mentre il dibattito vola alto verso gli approdi dell'alta finanza, se si rompe un tubo dell'acqua in uno dei nostri paesi o frazioni, si devono aspettare come minimo alcuni giorni come alcune settimane per una riparazione. Meditate gente, Meditate...".

Fonte: Lega Fucecchio - Ufficio stampa