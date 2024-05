Turismo, Scipioni (Cdx): "Rimodulare la tassa di soggiorno"

"Vinci deve cambiare passo sul turismo e quindi sullo sviluppo, attraendo gli investimenti. Bisogna passare da un turismo di passaggio ad uno di tipo stanziale. I visitatori debbono pernottare e spendere i loro soldi sul nostro territorio". Dichiara Alessandro Scipioni candidato sindaco per il Centrodestra.

"Appena sarò sindaco varerò alcune misure a questo scopo. Una delle prime sarà l'abolizione del canone sul suolo pubblico per la stagionalità da maggio ad ottobre. È necessario rimodulare la tassa di soggiorno per renderla davvero un tributo di scopo, per un sostegno reale al settore turistico.

Sul trasporto pubblico locale occorre riaprire un confronto serio con il gestore, perché oggi con il gestore unico regionale il trasporto nelle frazioni è in enorme sofferenza con disservizi costanti, che rendono difficile l’accessibilita ai nostri luoghi, compreso per i turisti.

Sarà di fondamentale importanza completare la digitalizzare dei servizi, ma sempre nell’ottica della trasparenza e dell’efficenza dell’azione amministrativa; un punto importante è il potenziamento dei controlli sugli appalti e sulla gestione dei servizi pubblici. Le ditte che vorranno lavorare con il comune dovranno consegnare puntualmente e mantenere standard qualitativi altri altrimenti saranno costrette a pagare delle penali".

Fonte: Ufficio Stampa