Ubriaco alla guida si schianta contro ambulanza parcheggiata, denunciato

Si è schiantato contro un’ambulanza ferma, parcheggiata proprio nei pressi degli uffici della Sezione Navale dei Carabinieri della Compagnia di Portoferraio.

È successo nella notte a Portoferraio. Un uomo in evidente stato ebbrezza – certificato in seguito dal test dell’etilometro di carabinieri per un tasso alcolico superiore ben oltre quattro volte il limite consentito dalla legge – a bordo della propria auto di grossa cilindrata si è scontrato contro un’ambulanza della Croce Verde di Portoferraio che era parcheggiata negli stalli ad essa riservati.

Pertanto con l’intervento dei carabinieri, come sopra anticipato, il conducente è stato sottoposto all’alcoltest e a seguito dell’esito denunciato a piede libero per guida in stato di ebrezza e ritiro immediato della patente di guida, con la brutta sorpresa per i soccorritori della Croce Verde i quali appreso l’accaduto e constati i danni al mezzo non hanno potuto fare altro che sperare di non dover imbattersi in altri guidatori ubriachi.