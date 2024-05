Ultravox Firenze cambia location, ma non la formula: tutto il programma per l'estate

Non più al prato delle Cornacchie ma in quello della Tinaia, a due passi dal piazzale delle Cascine, davanti al Visarno.

Nuova location per Ultravox Firenze, lo spazio estivo a ingresso libero del Parco delle Cascine, dal 2021 il più ricco e poliedrico dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze. Cambia l’indirizzo ma non la formula: Ultravox Firenze si conferma luogo ideale per ritrovarsi, gustare un aperitivo d'autore o un’ottima cena, mentre sul palco sfilano spettacoli e concerti. Uno spazio nel solco delle esperienze nordeuropee che animano i parchi delle grandi città.

E poi, festival a tema, area sportiva, cinema e sport su grande schermo, incontri, animazione per bambini, ogni sera dalle 18.

Inaugurazione sabato 25 giugno con Riccardo Mori, vocalist e chitarrista già al fianco di Vasco Rossi che a capo del suo trio proporrà classici e perle nascoste della storia del rock.

In arrivo nelle prossime settimane l’irresistibile Bobo Rondelli, a presentare dal vivo il nuovo album in anteprima, l’impegno e il rock senza compromessi di Giorgio Canali & Rossofuoco e degli Animaux Formidables, la canzone d’autore in varie declinazioni di Giovanni Truppi, La Municipal, Lamante, Tripolare, Popa e della Rino Gaetano Band, il nuovo funk soul di Le Feste Antonacci, de Il Mago del Gelato e di Studio Murena, il romanticismo rock di Gabriella Martinelli.

Dagli USA, Vasti Jackson, uno dei migliori chitarristi del blues e soul a stelle e strisce, la psichedelica trascinante di The Shivas e il travolgente One Man Band show di Bob Log III.

E ancora, le cover di Norge (Led Zeppelin), Crazy Mama (Rolling Stones), Infedeli Alla Linea (CCCP/CSI), Ciccones (Madonna) e la novità del concorso per band giovanili del “Collage Clash”.

Tra i buoni motivi per andare questa estate all’Ultravox Firenze anche il Dieci Festival e l’Hound Dog Festival, il Rap Florence Festival, l’area kids con spettacoli ed educational pensati per i più piccoli, le iniziative dedicate al Tour De France - che avrà il suo cuore pulsante proprio accanto a Ultravox - i Drum Circle, lo yoga al tramonto, le iniziative dedicate alla sostenibilità, le partite della Fiorentina e dell’Italia su grande schermo. Insomma un luogo da vivere per tutta l’Estate a due passi dal centro.

E l’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale? Fa sempre parte del progetto Ultravox, ma da quest’anno ospiterà solo eventi a pagamento. Tipo? Tipo il Versus Festival con Kid Yugi, Nerissima Serpe, Papa V (14 giugno), La Sad (22 giugno), Willie Peyote (28 giugno), Voglio tornare negli anni 90 (30 giugno), Noemi (12 luglio), Vasco Brondi (23 luglio). I biglietti per questi spettacoli sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.

All’Ultravox senza stress con mezzi pubblici, soprattutto tramvia autobus. Per chi non può farea meno di auto e moto c’è il grande parcheggio del piazzale delle Cascine proprio accanto al prato della Tinaia.

La stagione 2024 di Ultravox Firenze è realizzata in collaborazione in collaborazione con Autolinee Toscane e sostenuta da Intesa Sanpaolo, Toscana Aeroporti, Estra e Prinz. Nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2024 del Comune di Firenze.

Info, programma e aggiornamenti sui canali social www.facebook.com/UltravoxFirenze e www.instagram.com/ultravoxfirenze

