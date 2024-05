Vandalizzata la sede del comitato elettorale di Sara Funaro

"Il Pd nemico dei lavoratori". La scritta con vernice rossa è comparsa sulle vetrine del comitato elettorale della candidata del centrosinistra Sara Funaro. Si legge anche la firma del (N)PCI, il nuovo partito comunista italiano. Assieme alla scritta sono stati disegnati una falce e un martello.

Il fatto è avvenuto nelle ore scorse, si pensa che la scritta sia stata vergata nella serata di giovedì 23 maggio.

"Solidarietà a Sara Funaro da parte di tutta la comunità di Italia Viva Firenze per ciò che è accaduto alla sua sede. Non ci deve essere spazio per vandalismo e violenza nel dibattito politico della campagna elettorale" si legge in un comunicato di Italia Viva.