Vinci, dall'anno scolastico 2024/2025 le cedole per i libri scolastici diventano digitali

Dall'anno scolastico 2024/2025 verrà introdotta una nuova modalità di gestione delle cedole librarie per la scuola primaria, tramite l'utilizzo della piattaforma Comune Facile.

La soluzione prevede l’abolizione della cedola cartacea, che quindi non sarà più necessario distribuire a ciascun alunno.

Per poter richiedere i libri le famiglie dovranno solamente andare in libreria con il codice fiscale dell’alunno.

Il libraio, una volta iscritto alla piattaforma, accedendo al sito clo.comunefacile.eu, potrà consegnare i libri richiesti.

I libri adottati presenti nella cedola digitale saranno recuperati dalla nuova piattaforma direttamente dal database del MIUR, a cui le segreterie scolastiche dovranno comunicare classi, sezioni e relative adozioni librarie entro il 7 giugno 2024.

Per maggiori informazioni per le famiglie e i librai, è possibile consultare i servizi on line sul sito del Comune.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa