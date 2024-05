Volantini in varie lingue straniere per i candidati GD Firenze

Volantini in diverse lingue straniere, per una Firenze che ascolta, parla e accoglie chiunque. È questa l'iniziativa portata avanti questa mattina, davanti alla moschea di Firenze, dai Giovani Democratici con i candidati al Consiglio comunale Giuliano Struga e Laura Sparavigna e i candidati ai Consigli di Quartiere Rachele Risaliti, Elisabetta Iida, Andrea Michelle Raglianti, Alessandro Pacheco e Niccolò Coppi.

"Il 15% della popolazione fiorentina è di origine straniera - ha commentato Simone Zetti, segretario dei GD Firenze città - e una città plurale e inclusiva, non può ignorare ciò. La diversità deve essere coltivata come una ricchezza comune, dal punto di vista sociale, culturale ed economica. Un anno fa eravamo qui a difendere la moschea dagli interessi economici di chi voleva farne altro, oggi torniamo in questa piazza per proporre a questa bellissima comunità di fare un altro pezzo di strada insieme".

"Oggi le persone di origine straniera si trovano spesso a vivere una vita parallela - ha aggiunto Giuliano Struga -, incrociando di rado chi ha sempre vissuto a Firenze. C'è un potenziale di ricchezza e convivenza di cui la nostra città non deve privarsi. I volantini vanno a ruba, non ci aspettavamo minimamente tutta questa risposta positiva, ed è segno secondo noi del fatto che moltissime persone si sentono finalmente ascoltate e rappresentate. C'è un capitale sociale incredibile di cui dobbiamo sforzarci di incarnare sogni e preoccupazioni."

I volantini, disponibili in inglese, arabo, francese e spagnolo sono finiti nel giro di pochi minuti, segnalando un grande interesse da parte della popolazione.

Fonte: Ufficio Stampa