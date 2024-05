Volo del Ciuco, proponi il nome del ciuchino nel sondaggio di gonews.it

Torna il sondaggio di gonews.it, stavolta in forma 'propositiva'. In occasione del prossimo Volo del Ciuco, rievocazione storica della vittoria degli empolesi sui sanminiatesi giunta alla 543esima edizione, la Compagnia di Sant'Andrea lancia il 'totonomi' per il ciuchino di cartapesta che, partendo dal campanile della Collegiata di Empoli, si schianterà sulla colonna di palazzo Ghibellino in piazza Farinata.

Ogni anno al ciuco viene affibbiato un nome diverso, su chi, in rappresentanza di Empoli, non ha compiuto gesta così nobili o positive. Per questo, gli organizzatori chiamano a raccolta tutti gli empolesi per raccogliere le proposte per il nome del ciuchino che verrà lanciato sabato sera.

Come fare? Potete scrivere una mail a redazione@gonews.it o mandare un messaggio su WhatsApp al numero di redazione 392/9057087.