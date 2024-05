XXIII Giornata nazionale del Sollievo in ricordo del medico Maria Teresa Gemelli

Domenica 26 maggio 2024 si celebra la XXIII Giornata nazionale del Sollievo, istituita nel 2001 con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, per promuovere e testimoniare la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale a favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso di vita, non potendo più affidarsi alle cure destinate alla guarigione. Il sollievo è sempre possibile, in tutte le fasi della malattia.

Con questa ricorrenza, ci sembra doveroso ricordare il medico palliativista Maria Teresa Gemelli che, attraverso le cure palliative, ha dedicato la sua vita professionale al sollievo, prima a domicilio e poi all’interno dell'Hospice San Martino di Empoli che ha contribuito ad aprire.

Deceduta il 21 maggio di due anni fa, di Maria Teresa vogliamo ricordare la sua significativa presenza ed opera nella rete del nostro territorio, l’uso pacato delle parole ed il suo modo di avvicinarsi sempre lieve e sereno. Un esempio di forza e umanità indelebile per tutti gli operatori e colleghi.

Le Cure Palliative non si occupano esclusivamente del fine vita, come spesso si crede, ma sono un elemento fondamentale nel percorso del paziente con patologia cronica inguaribile fin dal suo avvio.

Insieme al ricordo di Maria Teresa, testimonial di eccellenza, si vuole inoltre evidenziare l’importanza che queste rivestono rivestono, nell’alleviare la sofferenza, non solo le terapie avanzate, ma anche il sostegno psicologico e psicoterapeutico specifico, ponendo attenzione a tutti i bisogni psichici, fisici, sociali e spirituali, in modo da creare la migliore qualità di vita per il malato e la famiglia.

Amici dell'Hospice Onlus