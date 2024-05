A Empoli debutta il Jump festival

Il festival che non ti aspetti, cinque giorni che porterà a Empoli musica, tanta e artisti famosi: riflettori accesi, dal 12 al 16 giugno 2024 al parco di Serravalle debutterà il “Jump festival”, ingresso gratuito.

Questa idea nasce dall’unione di Roberto del Pasqua, fondatore dell’associazione Jump Live, ed Enrico Ticciati, Luca Canaj e Yazid Zenarti, fondatori della Festa della Birra Castellana, che nel 2023 ha avuto ben oltre 50.000 presenze e che ormai viene attesa ogni anno a gloria da gran parte della Toscana.

Quattro persone che si incontrano, si scambiano idee e si ritrovano grazie alla passione forte per il loro lavoro e la voglia che hanno di immergersi in un nuovo progetto per Empoli e la sua comunità dando vita al Jump Festival! E sì… il nome richiama proprio il ‘Jump’, quella discoteca che ha fatto ballare tantissime persone ed è rimasta nel cuore di tutti.

Uno degli obiettivi principali dell’evento è quello di andare a coinvolgere le nuove generazioni, i giovani, per questo motivo la line-up di artisti varia come diversi sono i generi musicali.

Gli ospiti avranno la possibilità di partecipare a dei concerti musicali di artisti popolari e allo

stesso tempo avranno a disposizione un’area food and beverage per tutta la durata del festival a partire dalle 18 fino a tarda notte. Il connubio perfetto per passare una piacevole serata in compagnia.

Programma alla mano, i protagonisti che sono entrati a far parte del festival sono i Negramaro tribute Band, la tribute dichiarata ufficiale del gruppo Salentino che apriranno la kermesse (12 giugno), Indie Power, il più grande party in Italia dedicato alla nuova scena indie con tutte le sue contaminazioni, dall’urban, al punk rock, ai graffiti pop (13 giugno), Combinazione - Mario Piu, Luca Pechino e Ricky Le Roy, a suon di elettronica sono i protagonisti della nightlife italiana più alternativa e trasgressiva, non che i più amati nei club di tendenza (14 giugno), Cristina D’Avena, la regina indiscussa delle sigle dei cartoni animati degli anni ’80 e ’90 (15 giugno).

Ed infine, l’ultima serata vedrà in scena la crew di Voglio tornare negli anni 90, uno spettacolo emozionante senza età e unico nel suo genere con ballerine, deejay, frontman, mascotte e tantissimi effetti speciali. Uno spettacolo che ha conquistano infiniti sold out (16 giugno).

I presupposti ci sono per far divertire e ballare e non solo. Non resta che aspettare e poi sarà Jump festival!

Per informazioni contattare l’associazione culturale Jump Live associazionejumplive@gmail.com, Roberto del Pasqua 331 9749060 oppure Enrico Ticciati 349 5923372, Luca Canaj 334 8092835 e Yazid Zenarti 347 7241025.

Fonte: Ufficio Stampa