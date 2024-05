Aperitivo con Gussetti: "Grande successo per l'iniziativa"

Grande successo degli aperitivi offerti dalle liste Vita Nova e Stil Novo per i giovani di San Miniato. Una folla importante di ragazzi e ragazze si è riunita mercoledì sera presso l'Estro Caffè’ di San Miniato Basso e ieri sera dopo cena presso Ethan's, scambiando opinioni con il candidato sindaco Lucio Gussetti, nell’ottica di creare un dialogo ed un confronto costruttivo in vista delle prossime elezioni comunali dell’ 8/9 Giugno. Lodevole iniziativa quella di Vita Nova e Stil Novo, volta a coinvolgere la comunità locale, soprattutto i giovani, e a creare un senso di appartenenza e condivisione all’interno della città. Così il candidato sindaco: “Un’iniziativa importante per i nostri giovani. Un’occasione per ascoltare e cercare di capire le necessità di una fetta fondamentale della nostra comunità. E’ troppo semplice e riduttivo demonizzare i giovani se prima non si prova a starci in mezzo e condividere con loro ansie e timori.” Lucio Gussetti e tutti i candidati presenti ringraziano tutti i giovani intervenuti per i preziosi spunti di riflessione proposti

Vita Nova - Per San Miniato