Apre l’infopoint turistico del Comune di Altopascio

Apre l’infopoint turistico sulla via Francigena: si trova in piazza Ricasoli, accanto alla foresteria, ad Altopascio, e resterà aperto ogni sabato pomeriggio e domenica, andandosi così ad aggiungere agli orari della Biblioteca comunale “A. Carrara” (che copre tutta la settimana, anche per l’accoglienza) garantendo così un presidio informativo-turistico sette giorni su sette.

È la novità avviata oggi nella cittadina del Tau, voluta dall’amministrazione D’Ambrosio, in particolare dall’assessore al turismo, Alessio Minicozzi, e resa possibile grazie alla collaborazione dell’associazione Sentieri di felicità che gestisce le due foresterie altopascesi (Badia Pozzeveri e Altopascio capoluogo). Ma non è l’unica nota positiva: a curare e coordinare l’info point e il punto accoglienza, soprattutto per i pellegrini che vogliono ricevere il timbro delle credenziali e informazioni su Altopascio, saranno cinque ragazze e ragazzi altopascesi , che hanno dato la propria disponibilità a diventare volontari e prestare un po’ del proprio tempo per questo servizio, ricevendo un rimborso spese.

Si tratta di Tommaso Orselli, Giulia Del Re, Lorenzo Gallo, Marco Nincheri e Elena Bianucci, coordinati da Samantha Cesaretti dell’associazione Sentieri di felicità: tutti sui vent’anni, studenti universitari e capaci di parlare inglese.

Gli orari dell’info point sono: il sabato pomeriggio dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

