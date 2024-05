Auto contro moto a Montevarchi, perde la vita un 53enne

Incidente mortale alle 14 lungo la strada regionale 69, a Montevarchi, nella zona di Levane. Per cause ancora da chiarire, una moto e un'auto si sono scontrate, causando la morte di un centauro di 53 anni residente a Bucine, dove lavorava per una ditta della zona.

Intervenuti sul posto, i sanitari dell'emergenza urgenza con l'automedica di Montevarchi e l'ambulanza della Misericordia di Valdambra hanno tentato per mezz'ora di rianimarlo, senza successo.

L'uomo lascia la moglie e due figli.