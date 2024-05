Basket Castelfiorentino, ultimo match con vittoria e primato

Al PalaBetti l’epilogo migliore per il Basket Castelfiorentino, che si congeda dalla stagione con il primo posto della seconda fase ed una salvezza ormai ipotecata da tempo. La passerella finale delle ragazze di coach Gianni Lazzeretti arriva grazie ad un perentorio 59-39 rifilato ai danni della Pallacanestro Femminile Pisa in una gara di fatto sempre saldamente condotta.

Senza obiettivi ma nemmeno pressioni di classifica, le gialloblu scendono in campo con la volontà di chiudere al meglio il loro campionato e per farlo approcciano con grande intensità fin dalla palla a due. Un attacco prolifico nel primo quarto vale il +7 dopo dieci minuti (22-15), vantaggio che resta praticamente invariato a metà gara, quando il tabellone segna 32-24. Con l’inerzia ben salda, Lucchesi e compagne mettono l’ipoteca al rientro dagli spogliatoi, quando blindano l’area e piazzano un break di 20-6 che fa partire i titoli di coda già alla terza sirena: 52-30. Cosi, con la gara ormai ampiamente in controllo, l’ultimo quarto serve soltanto per fissare il punteggio e scrivere il finale più bello.

BASKET CASTELFIORENTINO – P.F. PISA 59-39

Tabellino: Caparrini 6, Lucchesi 14, Bellantoni 15, Banchelli 11, Costa 3, Sanesi 1, Bandinelli 3, Ancillotti 6, Baldinotti, Iovenitti, Dani, Canepa. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 22-15, 32-24 (10-9), 52-30 (20-6), 59-39 (7-9)

Arbitro: Borsani di Pescia.

Fonte: Abc - Ufficio stampa