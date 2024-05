Croce Rossa Firenze, Federico Rosati nuovo presidente

Si sono svolte domenica 19 maggio le votazioni per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo del comitato di Firenze della Croce Rossa italiana.

Questa tornata elettorale ha registrato un’affluenza eccezionale rispetto alle precedenti votazioni, segnando la vittoria di Federico Rosati con 249 preferenze su 373 votanti, di 875 aventi diritto.

Federico Rosati – da oggi di nuovo alla guida del Comitato di Firenze – ex dipendente nella contabilità di Ferrovie e oggi in pensione, è entrato in Croce Rossa nel 1996. È stato anche il primo Presidente nell’anno della fondazione del Comitato fiorentino, nel 2003 e impegnato in carica anche per molti degli anni successivi ancora come Presidente, Commissario e infine Consigliere del Presidente Andreoni.

Con lui, in Consiglio, siederanno Aldo Patruno, Calogero Mingoia, Sara Beccai e la Consigliera Rappresentante dei Giovani Lucrezia Macini.

“Al nuovo Presidente e ai suoi Consiglieri faccio i migliori auguri di buon lavoro” commenta il Presidente uscente, Lorenzo Andreoni “Sono sicuro che, grazie all’ampio sostegno dimostrato dai volontari durante la votazione, sapranno proseguire con entusiasmo e dedizione quanto fatto fino ad oggi, per far crescere sempre di più la realtà del nostro Comitato, così come è stato fatto fino ad oggi con costante impegno dal Consiglio uscente. Con l’occasione di questo passaggio di consegne, ringrazio i Volontari del Comitato di Firenze per la fiducia che mi hanno dato in questi 8 anni di mandato e per l’instancabile impegno col quale hanno affrontato le difficoltà di questi anni, in particolare le sfide che ci hanno visti protagonisti negli ultimi 3. "

Fonte: Ufficio Stampa