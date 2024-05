Fi-Pi-Li, Stella (FI): "Un'altra estate di code. Cantieri programmati in modo folle"

"Anche l'estate 2024 sarà l'ennesima estate con automobilisti in coda sotto il sole, sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Infatti, i lavori tra Empoli centro ed Empoli est, iniziati un anno fa, vedranno l'avvio di nuovi cantieri programmati proprio per i mesi di luglio e agosto, ovvero quando oltre al normale traffico di lavoratori e pendolari, si aggiungono i numerosi turisti che da Firenze, Prato ed Empoli raggiungono le località balneari". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"C'è della follia e del sadismo in questo modo di programmare i lavori sulla Fi-Pi-Li, tutte le estati - osserva Stella -. Ci chiediamo, inoltre, come sia possibile che, da anni, il cronoprogramma dei lavori sulla Fi-Pi-Li non venga mai rispettato. Qualcuno dovrebbe dare una spiegazione, invece di rimandare continuamente le cause all'ennesimo problema tecnico insorto. Ci chiediamo quando qualcuno si assumerà delle responsabilità per tutti i disagi che da anni vengono inflitti agli utenti della superstrada".

Fonte: Ufficio Stampa