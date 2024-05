I vincitori del "Piatto della mamma"

Maria Cristina Stefanelli, mamma di Caterina e Francesco Ferreri della scuola dell’infanzia Paganelli di Staffoli, con il suo merluzzo sabbioso è la vincitrice della XVI edizione dell’ormai storico concorso organizzato dal Comune di Santa Croce sull’Arno sul tema dell’educazione alimentare, che si è svolto nella sede della Cucina Scolastica Comunale e della Scuola d’Infanzia “Albero Azzurro”.

Vince il Premio della Critica, gentilmente offerto dalla Famiglia Villa in ricordo di Mario Villa, dedicato alla Sezione “Verdure e Legumi”, la classe 5 della scuola primaria Torello della Maggiore di Staffoli.

Ogni scuola (Nido, Infanzia e Primarie) ha presentato una ricetta e una giuria composta da bambine e bambini di tutte le scuole coinvolte ha eletto il “Piatto della mamma 2024”.

E' stata una giornata molto partecipata, circa 400 le persone presenti tra bambini e genitori. Sono intervenuti la sindaca di Santa Croce sull'Arno, l’assessora alle Politiche educative, la dirigente scolastica Laura Cascianini, oltre ai pasticceri di Santa Croce sull’Arno (Il Fornaretto, Pasticceria Vacchetta, Pasticceria Loriana Betti, Il Pizzaiolo Imbruttito del Laboratorio degli Impasti) che durante l’anno fanno corsi ai bambini e alle famiglie nella Cucina Scolastica Comunale. Tutti a rappresentare l’importante rete di collaborazione e progettazione che tutto l’anno lavora con il Comune di Santa Croce sull’Arno sul tema dell’educazione alimentare.

Molte le attività durante la mattinata in cui sono stati coinvolti i bambini e le famiglie: le mamme e i babbi hanno preparato le loro ricette nella Cucina Scolastica Comunale affiancati dalle cuoche, i bambini e le bambine hanno preparato le ricette della Scuola di Cucina frequentata durante l’anno.

Sono stati presentati tutti i progetti condotti nelle scuole e nella Cucina Scolastica Comunale durante l’anno scolastico.

E per finire la degustazione dei piatti in gara proposti dai genitori e realizzati con le nostre straordinarie Cuoche della Cucina Scolastica Comunale che da ormai molti anni sostengono con passione e impegno un’importante progettualità oltre alla quotidiana preparazione di un totale di 700 pasti al giorno per tutti i nidi e le scuole del Comune.

Da sempre l'amministrazione comunale di Santa Croce sull'Arno crede fermamente nella bontà di questa scelta, visto il grande risultato ottenuto in termini di qualità, e continua a credere nel servizio pubblico di qualità.

