"La Città dei Lettori mentre vengono allontanati 7 bibliotecari, che ipocrisia": la protesta da San Miniato

Il circuito Città dei Lettori arriva a San Minato: due giornate a tema letterario che vedono presenti in centro storico scrittori di livello nazionale e di genere vario, alle cui presentazioni Vi invitiamo a partecipare numerosi, perché la cultura e’ ascolto e confronto, lettura e parola.



Ma con quale ipocrisia si offrono alla cittadinanza incontri con Dario Vergassola, Sigfrido Ranucci ed Edoardo Orlandi ed Eugenio Nocciolini negli stessi giorni in cui infuria la polemica per l’allontanamento di ben 7 bibliotecari in servizio nello stesso Comune da oltre vent’anni??



A livello locale la vicenda è ormai ben nota: oltre vent’anni di appalto con vincolo solidale, con un bando di gara che a dicembre scorso la Giunta rinnova a bilancio per l’ennesima volta, fino al 2027.



Ma qualcosa va storto, uno dei luoghi della cultura più frequentati del paese è fatiscente, e dopo tanti appelli la Cgil denuncia la situazione alle autorità.

La Biblioteca di San Miniato basso viene chiusa - per pubblica incolumità fisica, ma molti preferiscono dire “digitalizzazione” - lo è tuttora, ma la lecita richiesta di sicurezza sul lavoro - e pubblica!, soprattutto - diventa un assurdo demerito.

Ad aprile scorso i finanziamenti stanziati per l’appalto spariscono, il Primo Maggio si festeggiano i lavoratori e il 2 vengono defenestrati i bibliotecari ribelli.

Finito tutto.

Niente appalto, niente bibliotecari, vent’anni di servizio, conoscenze, consigli, chiacchiere con i lettori, scoperte di autori di nicchia, via tutto. Tutto.



E’ storia di questi giorni: il gruppo sarà sostituito da personale non specialistico, tanto da fare indignare l’Associazione Italiana Bibliotecari, le libere associazioni dei professionisti della cultura, colleghi e semplici cittadini.



Tanto, di cosa se ne fanno i Lettori di un gruppo di Bibliotecari esperti??



Benvenuti a San Miniato, la Biblioteca Mario Luzi è bellissima, i consigli di lettura li troverete su internet, i saluti ve li faremo su Whatsapp.



La Cultura muore a San Miniato, oggi più che mai.



Lavoratori e lavoratrici dell’appalto biblioteche e archivio di San Miniato