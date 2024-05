Maltrattamento di animali, una denuncia nel Livornese

Aveva due cani in condizioni di incuria, in pessime condizioni igienico sanitarie. Un 64enne di Parrana San Martino, vicino Collesalvetti, è stato denunciato dai carabinieri. I due cani erano uno di proprietà dell'uomo e l'altro senza microchip.

I due animali, secondo quanto constatato dai carabinieri, erano ristretti in un box di dimensioni ridotte per la loro taglia e inoltre agli animali non era garantita adeguata somministrazione di acqua: "Ne è emerso un quadro indiziario a carico dell’uomo di chiara trascuratezza ed incuria nella gestione dei cani, nonché tutte condizioni idonee a produrre gravi sofferenze agli animali". Per il 64enne è scattata la denuncia per maltrattamento di animali.