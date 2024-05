Mantellassi illustra il progetto della nuova piazza Don Minzoni: "Intervento fondamentale"

Alessio Mantellassi, candidato sindaco del Csx a Empoli, ha illustrato questa mattina il progetto della nuova piazza Don Minzoni. In concomitanza alla presentazione del progetto è stata allestita anche una mostra con fotografie d’epoca di Giovanni Guerri e Franco Arrighi, elaborate da Alena Fialová, la mostra è stata presentata da Paolo Pianigiani, storico locale.

"Già all’inizio della campagna elettorale ho parlato del tema della sicurezza proponendo “Empoli più bella e sicura”, uno dei punti di questo progetto era il rifacimento di piazza Don Minzoni. Adesso vogliamo mostrare il rendering della piazza, così come l’abbiamo immaginata. Una piazza più aperta, ordinata e moderna, che possa accogliere bene chi arriva a Empoli", aveva anticipato Mantellassi prima dell'incontro.

Paolo Pianigiani e Alessio Mantellassi (Foto Gonews.it)

Le parole di Mantellassi sul nuovo progetto di Piazza Don Minzoni

"Le piazze e la loro organizzazione cambia e muta nel tempo. Un intervento su questa piazza è fondamentale. Ha bisogno di essere più bella e più ordinata, un biglietto da visita migliore: perché qui passano i flussi delle persone. E deve essere organizzata a seconda anche dei servizi che vi sono intorno. Non è l'unica soluzione per la sicurezza, serve una strategia che tenga in piedi più cose, e questo ne è un piccolo pezzetto", ha esordito Alessio Mantellassi.

Fotografie d’epoca di Giovanni Guerri e Franco Arrighi, elaborate da Alena Fialová (Foto Gonews.it)

"L'idea è quella di arrivare ad avere una piazza aperta. Un modo per riempire e vivere la piazza. Una piazza che non avrà chiusure laterali, non avrà zone d'ombra ma sarà in grado di far attraversare i flussi delle persone. Dobbiamo farla diventare un luogo dove passi più volentieri, dove sosti con maggior sicurezza e dove i fenomeni di degrado verranno meno. Abbiamo pensato di trasferire nell’immobile di proprietà comunale che attualmente ospita la biglietteria dei bus, una sede della Polizia municipale con la situation room".

Progetto della nuova piazza Don Minzoni (Foto Gonews.it)

Conclude poi rimarcando una differenza importante in vista delle prossime elezioni:

"Questa proposta segna una differenza. Noi siamo orgogliosi di avere già un programma, perchè gli empolesi devono votare consapevoli. Noi vogliamo essere precisi, puntuali. Promettendo soltanto le cose che possiamo fare, soprattutto cose fattibile per competenze e risorse. Chi ci vota deve sapere quello che noi andremo a fare".