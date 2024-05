Piscina comunale di Empoli, FdI: "Gestione fallimentare di una grande risorsa"

Fratelli d’Italia Empoli torna a parlare della piscina comunale e delle sue criticità. Lo fanno i due candidati al Consiglio comunale, la capolista e coordinatrice di Empoli del partito, Francesca Peccianti, e Cosimo Carriero, Presidente di Gioventù Nazionale, ala giovanile di Fratelli d’Italia.

“Ad Empoli abbiamo una piscina comunale che avrebbe le caratteristiche per essere un impianto con ottime potenzialità, ma che di fatto risulta essere fortemente sottoutilizzato ormai da anni. L’impianto versa in condizioni critiche, in quanto anche i costosi interventi di manutenzione realizzati in questi ultimi anni e mi riferisco ai 300.000,00 euro spesi per la sistemazione del manto di copertura, – afferma Peccianti – non sono stati efficaci, ma, anzi, privi di visione strategica da un punto di vista del risparmio energetico. Abbiamo, perciò, una struttura e un impianto obsoleti, che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria per renderli efficienti e sostenibili, ad esempio con la realizzazione di un impianto fotovoltaico e la possibilità di chiusura della vasca esterna.”

Più di un dubbio, poi, suscita la gestione dell’impianto, affidata, di proroga in proroga e fino almeno al 31.12.2024, alla società in house Aquatempra.

I numeri di bilancio lo dimostrano: nel 2021 il comune di Empoli ha versato contributi superiori a 563 mila euro ed i ricavi caratteristici della piscina sono stati pari a 355.534 euro. In pratica – dichiara Peccianti - un risultato antieconomico. La piscina è andata avanti solamente grazie agli aiuti comunali.”

I dati

Anno Impianto ricavi caratteristici corrispettivo Comune di Empoli TOTALE 2021 Empoli 355.534 € 563.807 € 919.341 € 2022 Empoli 687.373 € 539.806 € 1.227.179 € 2023 (bilancio di previsione) Empoli 956.533 € 528.811 € 1.485.344 €

“Nel 2022 – analizza Peccianti – la gestione dell’impianto empolese è stata chiusa con una perdita di 96.671,00 euro, nonostante i generosi contributi del Comune e i contributi cd. in conto esercizio (117.915,00 euro) elargiti post-pandemia, della quale la società ha beneficiato”.

“È impensabile -continua Carriero- che la Piscina Comunale di Empoli, che vanta una struttura da far invidia a diverse città italiane con un maggior numero di abitanti, sia lasciata al degrado e all’abbandono, ed eroghi un servizio pessimo con continue lamentele da parte della clientela. La gestione inefficiente ed antieconomica di Aquatempra rende possibile lo svolgimento dell’attività solo grazie ad un ingente contributo comunale. L’esborso di denaro da parte del comune potrebbe essere utilizzato meglio e a concreto vantaggio dei cittadini”.

Peccianti e Carriero guardano con favore alla privatizzazione dell’impianto: “La soluzione per ovviare a tutto ciò potrebbe essere quella di privatizzarne la gestione a tutto vantaggio della qualità del servizio offerto e delle casse comunali”.

Quanto al servizio, vi sono altre questioni che i due candidati di Fratelli d’Italia sottolineano, una tra queste il problema che, oggi, non si parla di una riapertura a breve della piscina esterna, apertura che avverrà solo alla fine del mese di giugno prossimo, quindi a stagione ampiamente iniziata.

A questo poi si aggiunge la questione dei differenti costi per gli utenti residenti fuori Empoli. “Non è molto chiaro – sottolinea Carriero – il motivo per cui, chi non risiede nel comune di Empoli, debba pagare di più gli ingressi o le attività in piscina; risulta discriminatorio nei confronti di chi nel proprio comune non ha un impianto, seppur gestito e mantenuto male, di così alto livello”.

Peccianti invece sottolinea un altro aspetto, ovvero la presenza di una palestra completamente inutilizzata sotto la tribuna esterna, oltrechè di uno spazio bar attiguo. “Anche questa zona necessita di operazioni di intervento importanti da cui potrebbero derivare importanti ricavi. Oltre al fatto che si potrebbe offrire un servizio aggiuntivo ai cittadini”.

I candidati rassicurano: “Il tema della piscina comunale è tra le nostre priorità. Empoli vanta una piscina olimpionica di 50 metri che deve essere sfruttata al massimo. Fratelli d’Italia e tutto il centrodestra non abbandoneranno mai la questione e saranno vicini a tutti gli utenti e ai lavoratori che gravitano intorno a questo mondo”.

Fonte: Ufficio Stampa