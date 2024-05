Podismo, i risultati del Memorial Fabio Giannoni

All'apice dei tre versanti che guardano Empoli, Pistoia, Prato e Firenze, l'agriturismo Barco Reale ha accolto la seconda edizione del memorial Fabio Giannoni, evento in onore del socio e amico della Asd Montecatini Marathon. Con a capo l'indomita Antonietta Schettino, questa competizione ha saputo conquistare il cuore dei partecipanti non solo per la bellezza del percorso, ma anche per la sua difficoltà.

L'evento, svoltosi tra i paesaggi mozzafiato della Toscana, ha unito atleti e appassionati di trail running in una sfida ardua ma incredibilmente gratificante. Il Memorial Fabio Giannoni non è solo una competizione sportiva, ma anche un momento di solidarietà e comunità, un'occasione per ricordare e celebrare chi non c'è più attraverso la passione condivisa per il podismo. Il percorso, caratterizzato da salite impegnative e discese tecniche, ha messo alla prova la resistenza e la determinazione dei partecipanti, offrendo al contempo panorami spettacolari che hanno reso l'esperienza indimenticabile.

Il successo è andato a Morgan Petrucci (Sansoni Team) che precede De Ferio (Atletica Rivellino) e Michael Luongo (Atletica Vinci. Vittoria per Luca Silvestri (Montecatini Marathon) nella categoria veterani uomini che precede Maurizio Bozzi (Atletica Montecatini) e Emiliano Vezzani (Gruppo Sportivo Run...dagi). Marco Osimanti (Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane) ottiene il primo posto nella categoria veterani argento; al secondo posto Massimo Tocchini e al terzo Mileno Frediani entrambi della Montecatini Marathon.

Il rappresentante della Orecchiella Garfagnana, Franco Olivari si aggiudica la categoria veterani oro, secondo classificato Roberto Mei (Silvano Fedi Pistoia) e terzo Rinaldo Bolognesi (Atletica Vinci). Ancora un successo nel settore assoluto femminile per Mihaela Robu (Silvano Fedi Pistoia) che ha la meglio su Carolina Parascalollo (Montecatini Marathon) e Silvia Proietti (Atletica Vinci). Ennesimo trionfo per Damiana Lupi (Atletica Vinci) che si aggiudica la categoria donne veterane, seconda Letizia Galligani (Cai Pistoia) e terza Sara Porry Pastorel (Ellera Firenze).

Nelle donne veterane argento si presenta per prima sotto lo striscione dell’arrivo Patrizia Franchi (Cai Pistoia), secondo posto per Maricica Lucaci (Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane) e terza Antonella Bigazzi (Polisportiva I’Giglio Castelfiorentino). Il trofeo per la società vincitrice è andato all’’Atletica Vinci, seconda la Silvano Fedi Pistoia e terza la Polisportiva Ellera Firenze

Fonte: Ufficio Stampa