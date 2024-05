Scooter contro auto a Castelfiorentino: grave un 17enne

Grave incidente a Castelfiorentino, nel pomeriggio di oggi. Verso le 15.30, in via Lorenzo Milani, lo scooter guidato da un giovane di 17 anni si è scontrato con un’auto. Nell’impatto il ragazzo è rimasto gravemente ferito ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso. Il 17enne è stato così trasportato in codice rosso all’ospedale di Careggi, a Firenze.

Sul posto anche la polizia municipale dell’Unione dei Comuni Valdelsa, i sanitari del 118 e i volontari della Misericordia di Castelfiorentino.