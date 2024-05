C'è un paese in festa: gli Amatori Staffoli vincono il campionato

C'è un paese che esulta. Si chiama Staffoli e dal pomeriggio di sabato 25 maggio è inebriato da una festa grande. La squadra amatoriale di Staffoli, gli Amatori Staffoli, ha vinto il campionato uisp Valdera seconda categoria al termine di un testa a testa entusiasmante.

I colchoneros, come si sono soprannominati i ragazzi in onore all'Atletico Madrid di cui riprendono lo scudo, hanno pareggiato uno a uno nell'ostica trasferta di Chianni. Dovevano vincere per essere sicuri del primato, il pari di Chianni però ha fatto il paio con un altro pareggio, quello dell'inseguitrice Peccioli che ha fatto zero a zero a Volterra contro Ducceschi.

Al campo sportivo delle Cerbaie è scoppiata la festa per la squadra allenata da Matteo Carmignani e formata da giovani perlopiù nati e cresciuti a Staffoli. Magliette celebrative, cori, urla, bottiglie stappate e tanta gioia per lo Staffoli che così sale in prima categoria.

Il tutto con la testa a due amici e tifosi storici: Stefano Masi, che nel 2009 aiutò a fondare la squadra, e Roberto Pavoni, dirigente e anima dello Staffoli, entrambi scomparsi in tempi recenti; questa vittoria è anche per loro.