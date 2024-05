"Aprire un gattile municipale a Empoli": la proposta di Cavini (FdI)

Il gran numero di cani e gatti presenti presso il canile municipale e presso il gattile di Empoli, senza contare quelli in stallo dai volontari, è allarmante: è necessario mettere in atto meccanismi per fermare questa crescita esponenziale.

Anche per questo si prodiga Fratelli d'Italia, che presenterà una lista alle prossime elezioni amministrative empolesi dell'8 e 9 giugno, nonchè alle elezioni per il Parlamento europeo, che si svolgeranno negli stessi giorni.

"In primo luogo, appare necessario istituire con urgenza un gattile municipale, con i fondi già stanziati grazie a una donazione privata, il quale sarà gestito di concerto con l'Associazione Aristogatti, dal 1996 operante sul territorio. Equipareremo così la situazione della cura dei piccoli felini a quella dei cani - afferma Sara Cavini, candidata al Consiglio comunale - Il Comune potrebbe poi fornire ai cittadini, a costo quasi nullo, una piccola bacheca cartacea e online dove poter inserire annunci riguardanti le adozioni, amplificando l'effetto del passaparola e gravando meno sulle associazioni, che potrebbero così seguire solo la fase dell'affidamento vero e proprio, per garantirne l'adeguatezza."

È necessario che il comune sostenga sia i privati che le microimprese che si dedicano ai piccoli quattro zampe. "Ferma restando la necessità di valorizzare la funzione sociale svolta dagli animali di affezione a favore di persone sole, anziane e portatori di disabilità, il Comune potrebbe prevedere piccoli aiuti dedicati a chi si trova in condizioni di svantaggio economico per evitare che chiedano la cessione del loro compagno di vita - continua Cavini - Sarebbe altresì auspicabile supportare gli imprenditori che volessero cimentarsi nel settore dell'accoglienza di animali domestici così da andare incontro alle esigenze dei padroni che per motivi di lavoro o di salute devono allontanarsi da casa e non hanno la possibilità di prendersi cura dei loro amici in prima persona".

"Da ultimo, dedico un pensiero a chi sta affrontando un percorso doloroso: mi batto con il Capogruppo in Consiglio Regionale Francesco Torselli, candidato alle prossime europee, perchè anche in Toscana sia data la possibilità di tumulare le ceneri degli animali domestici con i loro padroni come in altre Regioni. Questo non comporterebbe alcun onere per la collettività nè in termini di spazio nè di denaro.

Per alcune persone il gatto o il cane di casa sono diventati l’unica compagnia e comunque colui con cui si sono spartite le gioie più belle e i momenti più bui. Non vogliamo umanizzare gli animali ma far acquistare loro dignità anche nel momento del salto sul ponte dell'arcobaleno e, soprattutto, dare una possibilità di conforto per tante persone."

Fonte: Ufficio Stampa