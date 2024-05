Aquateam Nuoto Cuoio, è ancora uno show: quante medaglie a Torino!

A Torino 25 e 26 Maggio si sono svolti i Campionati Italiani Promozionali di Nuoto FISDIR, gare dedicate a atleti con disabilità intellettiva relazionale. Asd Aquateam Nuoto cuoio porta quattro atleti in partenza, unica società della Toscana.

Hanno gareggiato: Bachi Giulio, Brucini Marco, Campigli Giulia, Fadda Federico. Ognuno con due gare I risultati sono stati ancora una volta bellissimi. Di seguito la nota:

Giulio Bachi sale sul podio due volte: ORO nei 25metri Dorso e ARGENTO nei 25 metri Stile libero

Marco Brucini si mette al collo una prestigiosa medaglia di BRONZO nei 25 Dorso e arriva a piazzarsi 5^ nei 25 metri stile libero

Giulia guadagna il podio per ogni sua gara ARGENTO nei 25 stile libero e BRONZO nei 25 farfalla

Federico Fadda si piazza orgogliosamente al 5^ e 6^ posto della classifica nazionale con i suoi 25 metro dorso e 25 metri stile libero



Una grande soddisfazione per i nostri atleti del Promozionale che vanno a chiudere gloriosamente questa loro stagione sportiva!



Ringraziamo la piscina intercomunale Fucecchio - S. Croce sull'Arno per gli spazi concessi in questa stagione e tutto lo staff presente nell'impianto per l'attenzione sempre dimostrata per il nostro lavoro e le nostre esiigenze



Il Comune di San Miniato e l'Associazione Sport e Solidarietà che ci concede l'uso del pulmino per le nostre trasferte



E un ringraziamento doppio per Eugenio Rinaldi e la sua Maiora Piscine

Maiora Piscine in quanto sponsor che portiamo con orgoglio sulle nostre magliette in giro per tutta italia e su ogni podio!

Eugenio per l'iniziativa di pochi giorrni fa di devolvere alla nostra associazione gli incassi della vendita del libro che ha curato "Folaghino: la meteora più luminosa"

I soldi raccolti hanno contribuito in larga misura a finanziare questa trasferta!

Grazie a tutti coloro che hanno acquistato un libro!

Dedichiamo a voi tutte le medaglie e i sorrisi dei nostri ragazzi