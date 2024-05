Attivisti di Mare Libero occupano la spiaggia del Twiga

Gli attivisti di Mare Libero hanno occupato con tende e ombrelloni la spiaggia del Twiga a Marina di Pietrasanta, in Versilia. Si tratta di una trentina di persone in tutto, il blitz pacifico è avvenuto nel pomeriggio di sabato 25 maggio.

In uno degli stabilimenti balneari più costosi della regione e d'Italia, sono stati piantati ombrelloni e tende e messi asciugamani sull'arenile. La clientela ha protestato anche in modo acceso ma non sono intervenute le forze dell'ordine e tutto è finito senza incidenti.

Mare Libero è un'associazione di persone "unite dal comune intento di liberare il mare e le spiagge e restituirli alla collettività". È intervenuta in Versilia per ribadire che le concessioni demaniali marittime sono scadute e "la spiaggia è un bene comune, non proprietà privata".