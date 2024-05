Bruciori e tosse nel fast food: in quattro in ospedale, locale evacuato

In provincia di Arezzo sono in corso indagini da parte dei vigili del fuoco per capire cosa abbia provocato una serie di malori all'interno di un locale. Alle 22 di sabato 25 maggio quattro persone sono state portate in ospedale dopo aver accusato bruciore agli occhi e tosse in un fast food di Foiano della Chiana. Il locale è stato temporaneamente evacuato. Due persone sono state portate in ospedale a Cortona, le altre a Arezzo.

I quattro che hanno lamentato sintomi, due dipendenti e due clienti, hanno tra i 20 e i 25 anni. Nessuno è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco i quali non hanno trovato tracce di sostanze tossiche. Non si esclude una piccola fuga di gas.