Campatelli e Pd parlano di sanità a Certaldo: incontro ai Macelli

"In questo lungo percorso di ascolto e confronto che abbiamo portato avanti con cittadini e associazioni sono emerse chiaramente le preoccupazioni delle persone per quanto riguarda la sanità e la necessità di ricevere risposte tempestive e appropriate ai bisogni di salute. Credo che sia un compito dell'amministrazione dare risposte concrete e farsi voce dei bisogni reali di un territorio. E credo che per bisogni reali si debba intendere prima di tutto le richieste di chi vive Certaldo". Lo sottolinea con determinazione Giovanni Campatelli, candidato a sindaco per il centrosinistra, con il sostegno di Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Certaldo in Azione e della lista civica Sarà Certaldo con Giovanni Campatelli.

Proprio per fare il punto su "Sanità - Il futuro dell'assistenza a Certaldo", il Partito Democratico ha organizzato un incontro, a ingresso libero, in programma lunedì 27 maggio 2024 dalle 17.30, negli spazi de I Macelli, in piazza dei Macelli: interverranno, oltre al candidato Giovanni Campatelli, Enrico Sostegni, consigliere regionale Pd in commissione Sanità della Regione Toscana e Paolo Amico, coordinatore sanitario della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa. Presente, tra gli invitati, Marta Dei, segretaria dello Spi Cgil Valdelsa 1 di Certaldo.

Una delle priorità al centro del programma promosso da Giovanni Campatelli e dalla coalizione che ne sostiene la candidatura, è il ripristino per 24 ore della presenza di un sanitario al 118, anche durante la notte. "Siamo consapevoli delle difficoltà da parte dell’azienda sanitaria anche nel trovare specialisti disponibili, medici e infermieri - evidenzia Campatelli - ma il nostro è un territorio vasto da coprire. Un'azione resa possibile anche grazie alla professionalità e all'impegno prezioso delle nostre associazioni di volontariato, che tuttavia hanno bisogno del supporto di un professionista sanitario anche durante le ore notturne. E' una esigenza della comunità ed è una richiesta che sosterremo con gli enti preposti". C'è poi il tema della Casa di comunità Rita Levi Montalcini in piazza Macelli. "Deve continuare a essere un presidio di cure primarie per i nostri cittadini, con funzioni ampliate così da valorizzare al meglio il ruolo della Casa della comunità sul territorio - continua Campatelli - Un luogo che riunisce i medici della medicina generale, i servizi sociali e tutti gli altri professionisti: è determinante che venga agevolato il dialogo fra le parti presenti così che le necessità della cittadinanza siano prese in carico in maniera corale e tempestiva. Per questo è fondamentale che sia ulteriormente perfezionata l'organizzazione della struttura. Occorre aumentare la presenza di ambulatori specialistici, garantire la presenza H24 di un medico, rafforzare e valorizzare la rete dei servizi domiciliari, anche connessi alle fasi critiche di dimissioni ospedaliere degli anziani".

E, conclude Campatelli, "è urgente aumentare la capacità di risposta del Sistema sanitario perché siano rispettati i tempi previsti a livello nazionale nel dare risposta alla domanda di prestazioni di primo accesso: ci impegneremo con la Asl, affinché da parte di tutti gli organi competenti chi sia un lavoro ormai non più rimandabile per l'abbattimento dei tempi delle liste di attesa. E, ascoltando ancora una volta la voce del nostro territorio, ci impegneremo perché Certaldo possa essere luogo per avviare la sperimentazione, con il supporto del Terzo settore, di una guardia medica pediatrica, almeno nel fine settimana".

Il programma completo di Giovanni Campatelli è consultabile on line sul sito web su giovannicampatellisindaco.my.canva.site/programmaelettorale

Fonte: Ufficio Stampa