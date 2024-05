Evade dai domiciliari più volte, ventenne in carcere

Un ventenne con precedenti era ai domiciliari ma non li ha rispettati e adesso è in carcere. È successo a Piombino, il giovane ora è a Le Sughere a Livorno.

Era stato arrestato a gennaio per rapina aggravata e lesioni personali aggravate in quanto, assieme a altri coetanei, era stato accusato di aver commesso un furto con strappo ai danni di un’anziana, peraltro facendola cadere e provocandole lesioni. Era ai domiciliari con braccialetto elettronico a casa della madre a Piombino, senza poter comunicare con nessuno a eccezione dei conviventi.

I primi di aprile gli era stato concesso anche di assentarsi per alcune ore durante il giorno per potersi recare a lavorare nel settore della ristorazione. Tuttavia, in diverse occasioni, a seguito dei controlli dei carabinieri, sarebbe stato sorpreso lontano da casa senza le previste autorizzazioni. Per questo è stato messo in carcere.