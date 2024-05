Lutto cittadino a San Casciano il giorno dei funerali di Pescini

Il sindaco di San Casciano in Val di Pesa ha disposto la proclamazione del lutto cittadino per domani, lunedì 27 maggio, giorno in cui si svolgeranno i funerali di Massimiliano Pescini, previsti alle ore 15.30 presso la Collegiata di San Casciano in Val di Pesa, nel capoluogo. Presso gli edifici pubblici saranno esposte le bandiere a mezz’asta e saranno sospese per tutta la giornata le attività ludiche e ricreative incompatibili con il carattere luttuoso della giornata.

Ieri è prematuramente scomparso all'età di 49 anni Massimiliano Pescini, sindaco del Comune di San Casciano dal 2009 al 2019, consigliere Metropolitano dal 2014 al 2019 e membro del Consiglio Regionale della Toscana dal 2020 ad oggi.

Considerati il ruolo che Massimiliano Pescini ha ricoperto in questi anni, sia da sindaco che da consigliere metropolitano e regionale, e la profonda commozione che l’evento luttuoso ha suscitato in tutta la comunità, l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno procedere con la proclamazione del lutto cittadino, interpretando così il comune sentimento della cittadinanza, in segno di rispetto e riconoscenza verso la persona di Massimiliano Pescini.

Il sindaco invita inoltre i titolari di attività commerciali ed i pubblici esercenti a rispettare lo spirito del lutto cittadino e a sospendere la propria attività dalle ore 15.30 alle ore 16.00 del 27 maggio abbassando la saracinesca.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa