Il cielo è azzurro sopra il Castellani! L'Empoli vince e rimane in Serie A: ennesimo miracolo di Nicola

Il gol di Niang al 93' regala la salvezza all'Empoli!!!

Ci sono volute 38 giornate, tre cambi di allenatore e 36 punti conquistati. Alla fine, però, la tanto e desiderata salvezza è arrivata. Al termine di un campionato complicato, difficile, confusionario. Iniziato con scelte e strategie sbagliate, un destino che sembrava segnato dopo quel 7-0 subito all'Olimpico contro la Roma il 17 settembre. Sette mesi più tardi, proprio contro i giallorossi, si è chiuso un cerchio contornato da fatiche e sacrifici. Una salvezza raggiunta proprio in stile Empoli: sofferta, sudata e con soltanto 90' a disposizione.

A traghettare una barca, finita fuori da ogni possibile rotta, ci ha pensato l'allenatore dei miracoli. Un etichetta cucitagli addosso senza il suo volere. Spesso in conferenza ha rimarcato quanto non gli piacesse questo soprannome. Ma di fronte a quella che si definisce una vera e propria impresa, come possiamo noi non chiamare Nicola l'uomo dei miracoli? Se l'Empoli è riuscito a strappare il pass per la prossima Serie A gran parte del merito va proprio a questo Uomo qui. Capace di riportare fiducia, grinta e consapevolezza dei propri mezzi.

Parafrasando la famosa frase di Fabio Caressa... Il cielo è azzurro sopra il Castellani!