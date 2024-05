'La follia mi possiede dolcemente', spettacolo a San Miniato

Venerdì 31 maggio alle 21,15 all’Orcio d’oro di San Miniato (via Augusto Conti 48), sarà ospitato lo spettacolo “La follia mi possiede dolcemente”, reduce dal successo delle repliche romane, dove il lavoro è stato apprezzatissimo nelle sue serate di anteprima. A San Miniato l’intenso programma, sarà presentato in prima nazionale, davanti al pubblico che da tempo affolla il bello spazio sanminiatese, in contemporanea con la mostra di Giulia Gerace, che continua il suo cammino di successo, anche come scenografia di splendidi momenti teatrali.

“La follia mi possiede dolcemente” è un testo originale scritto nel 2023 dalla scrittrice, attrice, artista congolese Pasco Losanganya: un testo molto duro, disturbante, crudo, sui meccanismi che regolano il traffico di esseri umani dall'Africa, con particolare riferimento alle donne africane.

Il racconto originale in francese dell'autrice Pasco Losanganya é stato tradotto in italiano dalla scrittrice Marilina Veca; lo spettacolo sarà realizzato dalla stessa Pasco Losanganya, accanto a Marilina Veca, con l'intervento musicale e il canto della musicista Maria Piazza.

Sarà una serata di grande intensità, il racconto di una delle tante storie che attraversano il mondo di oggi, una vicenda che si snoda per due continenti, l’Africa naturalmente, ma anche il nord Europa, la Svezia in particolare, dove l’Odissea della protagonista continua in tutta la sua tragicità, con un senso poetico, di leggerezza, che comunque rimane alla base del racconto: “la folie m’habite en doucer”, (la follia mi possiede dolcemente), sarà anche un modo di conoscere e di parlare della letteratura africana, ancora troppo poco nota nel nostro paese, ma che si presenta ai lettori con pagine di notevole interesse: Pasco Losanganya è una brava scrittrice, una poetessa che avremo certo modo di apprezzare anche in altre occasioni.

Lo spettacolo fa parte, come la mostra di Giulia Gerace che lo ospita, della Primavera delle Donne, voluta dall’Assessorato e dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di San Miniato, giunte alla fine di un mandato che le ha viste spesso protagoniste di tutto un dibattito sulle rivendicazioni delle donne, sia come parità di genere, che contro la violenza di cui troppo spesso sono vittime, non solo in Africa e nei paesi di tradizioni arcaiche, ma anche da noi.

Fonte: Ufficio Stampa