Tensione al Meyer: 15enne dà in escandescenze nell'ospedale pediatrico

Ha dato in escandescenze, era sotto effetto di stupefacenti. Un quindicenne ha seminato il panico all'interno dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, tanto che la polizia è stata costretta a intervenire più volte. Lo riporta La Nazione.

La prima chiamata risalirebbe al 22 maggio. Il 15enne, che ha avuto già problemi con la giustizia in passato, è affidato a una comunità di Pistoia. Nella struttura gli operatori faticavano a tenerlo, per questo lo hanno portato al Meyer. A Firenze però avrebbe iniziato una serie di intemperanze: avrebbe sfondato a calci una porta, si sarebbe chiuso in bagno e si sarebbe lesionato con pezzi di uno specchio, precedentemente rotto. È arrivata la polizia per fermarlo. Il giovane è stato trasferito nel penitenziario minorile. Ma anche lì le scorribande non sono terminate. Per il 15enne sabato 25 maggio è stato necessario un altro trasferimento al Meyer. Dove finalmente è stato calmato.

Stando al quotidiano il 15enne sarebbe un personaggio molto noto alla giustizia minorile e farebbe parte di una baby gang nel quartiere di Rifredi. Avrebbe partecipato a risse, rapine e furti. La polizia lo avrebbe trovato con farmaci tipo il Rivotril, uno psicofarmaco a basso costo reperibile facilmente. Per il 15enne si profila una nuova denuncia.