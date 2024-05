Palio di Siena, le contrade estratte per il 2 luglio

Sono Giraffa, Nicchio e Onda le Contrade estratte a sorte oggi, domenica 26 maggio, e che parteciperanno al Palio del 2 luglio 2024. Si aggiungono a Valdimontone, Pantera, Bruco, Leocorno, Lupa, Civetta e Oca, che corrono di diritto e le cui bandiere sono state esposte alle trifore di Palazzo Pubblico fin dal mattino della giornata di oggi.

Il Leocorno ha estratto la Giraffa, la Tartuca ha estratto il Nicchio, il Valdimontone ha estratto l’Onda.

Al secondo piano di Palazzo Comunale sono state esposte le bandiere delle Contrade non estratte, nell’ordine: Aquila, Tartuca, Chiocciola, Drago, Selva, Torre e Istrice.

Con l’annuncio al pubblico dei Trombetti di Palazzo, le operazioni di sorteggio sono regolarmente iniziate alle ore 19 alla presenza del Sindaco di Siena Nicoletta Fabio, che ha presieduto l’adunanza, e dei Capitani delle diciassette Contrade, secondo gli articoli contenuti nel capitolo III (dal titolo “Dei sorteggi preparatori e del mossiere”) del “Regolamento per il Palio”.

Al termine delle operazioni i dieci Capitani delle Contrade che parteciperanno al Palio del 2 luglio, seguendo l’articolo 30 del sopracitato regolamento, hanno comunicato all’amministrazione comunale, nella persona del Sindaco Fabio, la proposta di nomina di Bartolo Ambrosione come Mossiere per la Carriera di luglio. Secondo l’articolo del 31 del “Regolamento per il Palio” la nomina spetta alla stessa amministrazione comunale.

Fonte: Comune di Siena - ufficio stampa