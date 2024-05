Playoff, è derby: Santa Croce supera San Miniato

In un Pala Parenti affollato e caldissimo, con tanto entusiasmo da parte santacrocese e una bella rappresentanza di tifosi arrivati da S. Miniato, le “Lupe” scendono in campo con Cerri e Tozzi in diagonale, Leto e Di Carlo centrali, Ceccarelli e Sabatini di banda, Moretti libero.

1 set. Vantaggio importante per le ragazze di casa, 14-6 con time-out per Marianelli. La Folgore, inizialmente disorientata, ritrova ritmo e convinzione. La rimonta delle giallorosse preoccupa coach Marchi che sul 21-19 ferma il gioco. Di Carlo spezza l’incantesimo. Entra Giacomelli al servizio. Il muro di Leto porta le “Lupe” a +4. Un errore diretto ospite regala il primo set-point alle biancorosse. Chiude ancora Leto, con primo tempo ben giocato sulle mani del muro.

2 set. La reazione delle giallorosse si concretizza in un vantaggio importante (7-10). Coach Marchi risponde con il primo discrezionale del set. L’azione della Folgore non si arresta, un turno di battuta di Interlandi fa scappare le ospiti a +5, con tanto di secondo time-out per Marchi. Un ace della schiacciatrice numero 15 fissa il punteggio sul 10-16. Dentro Mannucci. Santa Croce le prova tutte per rimontare, sul 14-17 entra Campigli al servizio e le Lupe si riportano sotto. Un ace diretto della stessa centrale biancorossa conferma il sorpasso: 19-17. Marianelli ricorre al “tempo” tecnico. Fallo al palleggio di Capozio, +3. Con il doppio cambio la Folgore si avvicina e pareggia: 21-21. Marchi inserisce Allori. Sul 22-23 il clima si scalda: il direttore di gara segnala un fallo di invasione alle ospiti, da 22-24 a 23-23. Decisione contestatissima in campo e fuori ma il direttore di gara non torna sui suoi passi. Si va ai vantaggi con Leto ancora protagonista: muro per il 25-24, poi fast perentoria per il 2-0.

3 set con Mannucci subito dentro, assieme ad Allori, le Lupe provano a chiudere la pratica. A partire meglio è la Folgore, 0-5. Bravissime le biancorosse a tornare subito in partita: 9-9 poi 11-11. Al primo vantaggio, coach Marianelli chiama il discrezionale (13-12). Il set è complicato, la Folgore lavora bene in attacco e al servizio e riprende margine. Sul 17-19 dentro Sabatini per la ricezione e Giacomelli al servizio. Leto di prima intenzione pareggia: 19-19. Il vantaggio è firmato Allori. Sabatini da seconda linea firma il 21-20. Sul 22-21 ace di Mannucci, +2. Le padrone di casa arrivano al match-point e chiudono con Sabatini al secondo tentativo.

Vittoria preziosissima per la classifica e il morale. Sabato 1° giugno altro match casalingo da non sbagliare: al Pala Parenti arriverà Chianti Volley, formazione che in casa propria è riuscita ad imporsi per 3-2 e che al momento occupa la terza posizione del gironcino (Lupi S. Croce 4 punti, Folgore 3, Chianti 2).

DF PLAYOFF, LUPI S. CROCE-FOLGORE S. MINIATO 3-0

Parziali: 25-20, 26-24, 25-23

LUPI S. CROCE: Allori, Campigli, Ceccarelli, Cerri, Di Carlo, Giacomelli, Leto, Lupi, Mannucci, Mannucci, Moretti, Sabatini, Tozzi. All. Marchi

FOLGORE S. MINIATO: Brotini, Capozio, Fedeli, Fiorentini, Galeone, Giani, Interlandi, Meropini, Pairetto, Paperini, Peruzzi, Saviozzi, Toso. All. Marianelli

Fonte: Ufficio Stampa