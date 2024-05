Schlein a Empoli: "L'UE riconosca la Palestina. Dal Governo scelte contro le donne"

"L'Unione Europea deve avere un ruolo diplomatico più forte per ottenere il cessate il fuoco a Gaza e fermare il massacro di civili palestinesi, oltre a liberare gli ostaggi israeliani di Hamas. Due popoli, due stati. Serve il riconoscimento europeo della Palestina, perché anche i palestinesi hanno il diritto di avere uno stato in cui vivere in pace e in sicurezza". A dirlo è Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, a un'iniziativa a Marcignana, frazione di Empoli.

Accolta da molte persone, Schlein ha presenziato all'evento che ha visto protagonista anche Alessio Mantellassi, 'padrone di casa' e candidato a Empoli per il centrosinistra. Nel corso dell'evento, Schlein ha parlato di David Sassoli e ha ricordato Massimiliano Pescini e poi si è scagliata contro la destra al Governo: "Vuole fermare gli investimenti comuni perché i loro alleati europei, li conoscete, sono quelli che giravano con un cartello 'Non un centesimo all'Italia'. Non voglio più sentire da destra parole di esclusione, di discriminazione e segregazione di persone con disabilità che hanno pieno diritto all'inclusione nella scuola e nel lavoro".

Sul tema delle donne Schlein ha ancora una volta risposto alla destra: "Vorrei che costruissimo davvero un'Europa femminista e dei diritti delle donne, non ce ne facciamo niente di una premier donna che non si batta per i diritti di tutte le altre donne. Meloni ha fatto entrare gli antiabortisti nei consultori per fare pressioni indebite sulle donne e ragazze che decidono di accedere all'interruzione volontaria di gravidanze". E ancora: "Il governo guidato per la prima volta da una donna fa ogni giorno scelte contro le donne, a partire dai tagli che hanno fatto alle pensioni e a opzione donna".

"Se hai un contratto di un mese ma come fai a uscire di casa, a costruirti una famiglia. Inoltre direi alla politica in generale di stare fuori dagli affetti e dai salotti delle persone perché non mi faccio dire dalla destra chi posso amare o chi posso sposare. Le famiglie vanno tutte difese nei loro diritti, soprattutto i diritti delle figlie e dei figli che non possono essere discriminati soprattutto se sono il frutto di una cosa che non si può discriminare e che è l'amore" ha concluso Schlein.