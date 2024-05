Scuola al centro: incontro a Castelfranco col candidato Grossi

La scuola al centro della comunità educante: è il titolo dell'incontro promosso sabato 25 maggio dalla Lista “Castelfranco Unita” che sostiene la candidatura a sindaco di Federico Grossi, attuale vicesindaco. Grazie ai preziosi interventi del professore di pedagogia all'università di Urbino Massimo Baldacci e dell'assessora regionale all'istruzione Alessandra Nardini (coordinati dall'assessora comunale all'istruzione Ilaria Duranti), è stato possibile parlare e discutere di un tema che è imprescindibile quando si parla del futuro della società civile. La scuola che - già partendo dalla fascia 0-6 anni - diventa luogo di formazione, inclusione e di crescita, che previene le povertà educative ed evita che il destino di un bambino o di una bambina sia segnato in partenza dalle condizioni socio-economiche dei genitori. L'assessora Nardini

in questo senso ha ribadito che hanno un ruolo fondamentale gli asili nido, che hanno importanza pedagogica innegabile in quanto vero e proprio servizio educativo. E che Regione Toscana sostiene con la misura “Nidi Gratis” (retta azzerata per le famiglie con Isee sotto i 35mila euro); una misura che ha fatto crescere la percentuale di famiglie aderenti, passata dal 38% al 40% nel giro di nemmeno un anno scolastico. E che come l'amministrazione comunale vuole supportare tramite l'ampliamento del numero di posti disponibili al nido comunale del capoluogo, che grazie ai fondi PNRR passeranno da 48 a 70, con un aumento cospicuo (+22) e termine lavori nella primavera del prossimo anno. Il professor Baldacci, invece, ha offerto un cospicuo e approfomdito excursus su passato, presente e futuro della scuola in Italia, che deve seguire il faro di formare futuro cittadini consapevoli, critici e conoscitori delle regole democratiche, a partire dalla fascia più giovane - quella da zero a sei anni - missione che va a costruire le fondamenta della comunità che verrà.

“Grazie a tutte le persone presenti - ha chiosato il candidato sindaco Grossi -. La scuola era, è e rimarrà il primo punto del nostro programma, sia per quanto riguarda il sostegno alle politiche educative che la realizzazione di nuovi edifici scolastici, come la nuova scuola primaria che vogliamo realizzare nel capoluogo, con annessa palestra a disposizione delle nostre società sportive. E poi migliorare le condizioni della scuola dell'infanzia a Villa Campanile, a sostegno di tutte le frazioni. Parlare di scuola vuol dire mettere le basi del futuro. Serve un piano triennale di edilizia scolastica per sostenere interventi che i Comuni da soli non possono realizzare”.

Fonte: Ufficio Stampa