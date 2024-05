Tribunale a Empoli, incontro di Maestrelli (IV) con Caiazza e Di Giorgi

Una sala piena ieri sera in piazza Farinata degli Uberti a Empoli al Comitato elettorale della candidata Sindaca Maria Grazia Maestrelli per la lista Empoli al Centro - Italia Viva. All’incontro hanno partecipato Gian Domenico Caiazza e Rosa Maria Di Giorgi candidati alle Europee per Stati Uniti di Europa ( Più Europa - Emma Bonino, Italia Viva, PSI, Radicali Italiani, libde europei e L’Italia c’è al centro), Maria Grazia Maestrelli candidata Sindaca per la lista Empoli al Centro - Italia Viva e gli avvocati Roberto Nannelli e Gabriele Stagni dell’'associazione per l'Istituzione del tribunale di Empoli. L’incontro è iniziato alle 17,30 con l’intervento dei due avvocati che hanno fatto il punto sulla storia della chiusura della sezione distaccata del tribunale di Firenze a Empoli avvenuto nel 2012 ad opera dell’allora governo Monti. Un provvedimento che non ha colpito solo la città di Empoli, ma ben 31 tribunali e 220 sedi distaccate a livello nazionale. “Nel 2016 con l’apertura di una nuova finestra legislativa - illustra l’avvocato Nannelli - fu data la possibilità ai comuni che avevano avuto il giudice di pace di fare domanda per riottenerlo e nel 2017 l’amministrazione fece domanda e il Giudice di pace fu riattivato per l’Unione dei Comuni”. Sul ritorno del tribunale a Empoli hanno lavorato moltissimo due associazioni, l’associazioni avvocati di Empoli e Valdelsa e l’associazione per il tribunale a Empoli, che hanno prodotto documenti, mettendo a confronto i numeri della giustizia dei comuni dell’Empolese Valdelsa assieme ai 4 comuni della zona del cuoio rispetto a quelli degli altri tribunali. Dati che supportano l'apertura di un tribunale non con una sede distaccata del tribunale di Firenze, com’era prima della chiusura, ma con una sede autonoma. La soluzione sarebbe quella di coinvolgere gli undici comuni dell’Unione dei comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa più i 4 della zona del Cuoio a condizione come illustra Nannelli “i comuni mettano a disposizione gli spazi necessari e che le spese di manutenzione siano a carico della Regione Toscana”. Sulla questione riorganizzazione della giustizia ed in particolare sulla situazione di Empoli si è espresso anche l’ex presidente dell'Unione camere penali e avvocato in corsa alle europee con la lista Stati Uniti d’Europa Gian Domenico Caiazza che ha espresso condivisione e apprezzamento per il lavoro fin qui svolto. “E’stato un momento importante di confronto per il futuro della città - commenta Maria Grazia Maestrelli candidata Sindaca della lista Empoli al Centro Italia Viva - e prendo l’impegno di condividere le cose dette durante l’incontro, ma anche di portarle avanti con tutti gli strumenti di cui la prossima amministrazione comunale avrà a disposizione”.

Fonte: Ufficio Stampa