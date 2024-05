Abc, i risultati dai vivai giovanili

In campo nel weekend i gruppi Under 14 Femminile e Scoiattoli 2015/2016.

UNDER 14 FEMMINILE

Nell’ultimo match interno stagionale non arriva l’impresa per le ragazze di Alberto Ciampolini che cadono sul punteggio di 43-74 per mano del Pistoia Basket Junior. Una gara per gran parte decisa nel primo quarto, quando l’approccio sprint delle ospiti permette a Pistoia di indirizzare subito la sfida toccando il +14 dopo dieci giri di cronometro (9-23). La reazione castellana arriva a partire dalla seconda frazione, quando la partita si incanala sui binari dell’equilibrio; Pistoia, però, ha dalla sua il gap maturato nel primo quarto e di fatto amministra il vantaggio andando all’intervallo sul 25-41. Al rientro dagli spogliatoi, poi, un nuovo parziale fa partire anzitempo i titoli di coda: alla terza sirena il tabellone segna 31-58 e l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il punteggio.

Sabato prossimo 1 giugno, alle 18.30, ultimo impegno stagionale sul campo del Gea Basketball Grosseto.

Basket Castelfiorentino – Pistoia Basket Junior 43-74

Sono scese in campo: Zenarti, Antognotti, Mancini, Arcara, Murati, Montanelli, Panzani, Jahelezi N., Pagliuca, Jahelzi S., Xhemalaj, Latini. All. Ciampolini. Ass. Costa.

Parziali: 9-23, 16-18, 6-17, 12-16

MINIBASKET

Weekend da incorniciare per gli Scoiattoli 2015/2016 di Matteo Bruni e Tommaso Barlabà, che hanno portato a casa il 4° Torneo del Chianti Fiorentino promosso dal San Casciano Basket. Gli Scoiattoli gialloblu hanno chiuso al primo posto il girone di qualificazione conquistando due ottime vittorie ai danni di Basket Montesport e Union Basket Campi, successi che sono valsi l’approdo alla finalissima. E qui i mini cestisti castellani hanno messo la ciliegina aggiudicandosi una bellissima finale proprio contro i padroni di casa, e con essa l’ambito trofeo. Nel ringraziare la società di San Casciano per l’invito e l’ospitalità, facciamo un grandissimo applauso a tutti i nostri Scoiattolini, che hanno chiuso letteralmente con il botto la stagione.

Intanto, nel prossimo fine settimana 1-2 giugno, sarà la volta degli Aquilotti 2013, che saranno tra i protagonisti della Final Season League organizzata dal Basket Calcinaia.

Fonte: Abc Castelfiorentino