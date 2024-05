Ambiente, sessualità e AI: per Masi una settimana di incontri su temi cari ai più giovani

A meno di due settimane dal voto alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno il candidato della coalizione In Comune per Empoli, composta da Buongiorno Empoli, Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle, Leonardo Masi, rivolge la propria attenzione ai giovani e ai temi loro maggiormente cari: la pace, l’ambiente e il futuro.

E lo fa con una serie di appuntamenti a tema che si terranno nella sede del Comitato elettorale in piazza Farinata degli Uberti, 12.

Si comincia stasera, lunedì 27 maggio, alle ore 17.30, quando Masi affronterà il tema del welfare alla prova dell’intelligenza artificiale. Insieme a lui, Riccardo Ricciardi, vicepresidente del Movimento 5 Stelle che introdurrà la proposta di istituzione del Reddito di cittadinanza universale.

“L’avvento dell’Intelligenza artificiale – spiega Masi – impone a tutti noi un ripensamento del sistema di welfare. È del tutto evidente, infatti, che le nuove tecnologie consentiranno lo svolgimento rapido ed efficace di alcuni lavori che oggi sono appannaggio di professionisti formati che, a questo punto dovranno reinventarsi. Non possiamo reagire a questa situazione da luddisti, e nemmeno rimanere fermi. Occorrono scelte radicali e misure straordinarie per sostenere il reddito di queste persone. La rivoluzione in atto è epocale e noi non possiamo farci prendere di sorpresa”.

Se l’intelligenza artificiale è ormai un attore ingombrante per il futuro di ogni comunità, altrettanto si può dire dei cambiamenti climatici. Per questo Masi e i suoi hanno deciso di organizzare, per giovedì 30 maggio alle ore 18, un pomeriggio di intrattenimento a impatto zero, con una pedalata in musica che vedrà tenersi un concerto presso la sede del comitato elettorale, senza alcun consumo di energia elettrica.

La settimana di Masi si chiuderà poi venerdì 31 maggio quando, a partire dalle ore 18, la sede del Comitato elettorale si riempirà di giovani pronti a partecipare all’evento dedicato all’educazione sessuale e alla contraccezione, insieme all’ostetrica Lucrezia Torrini, esponente anche del comitato Non una di meno.

Alle 21.15, infine, Masi si confronterà con don Armando Zappolini e con tre giovanissimi candidati al Consiglio comunale - Dario Torrigiani, Asia Taddei e Federica Sansoni – sui temi della pace e della giustizia sociale.