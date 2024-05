Assopellettieri, alla Manifattura Tabacchi prima sede toscana

Assopellettieri, l’associazione delle imprese italiane di pelletteria aderente alla Confindustria e a Confindustria Moda, ha inaugurato la sua nuova sede a Firenze, la prima nel distretto toscano. I nuovi uffici si trovano in via delle Cascine 35, nel complesso della Manifattura Tabacchi Firenze, storica fabbrica di sigari dismessa dal 2001 e trasformata oggi in un complesso edilizio contemporaneo a pochi passi da piazza Puccini, un mix di moda, design e retail, con concept store, atelier, spazi di co-working e fashion hub, come il Polimoda.

La scelta di aprire una sede sul territorio toscano, con centro a Firenze, nasce dal desiderio dell’Associazione di essere sempre più al fianco – anche fisicamente – delle aziende del comparto in un territorio che traina il settore. Il distretto toscano della pelletteria rappresenta infatti il più importante distretto a livello nazionale, con un valore di export tra pelletteria e concia di oltre 5,1 miliardi di euro nel 2023, con la provincia di Firenze che ne rappresenta 4,3 miliardi e che si è confermata al primo posto nella graduatoria per provincia, con una quota pari a ben il 31% dell’export settoriale italiano.

“Abbiamo recepito l'esigenza delle aziende del distretto toscano di poter contare su una maggior vicinanza da parte dell’Associazione” ha affermato la Presidente di Assopellettieri Claudia Sequi. “Per questo motivo, pur mantenendo la centralità della sede di Milano, abbiamo scelto di stabilirci anche a Firenze. Con oltre 2.300 aziende di pelletteria, il distretto toscano è il più numeroso in Italia e per poter essere ancora più efficaci nel supportarle era necessario avere un presidio operativo e di rappresentanza sul territorio”.

Lo scopo della sede sarà proprio quello di accogliere gli imprenditori del territorio, accompagnarli nel dialogo con le istituzioni e aumentare le occasioni di networking, al fine di alimentare un dialogo costante sulle loro necessità e sulle sfide che il comparto si trova ad affrontare. Verranno inoltre sviluppati servizi dedicati e collaborazioni con partner locali per assistere le aziende nelle esigenze del mercato attuale: internazionalizzazione, formazione, sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

“Abbiamo immaginato questa sede come “una casa degli associati” - continua la Presidente Sequi - “un luogo in cui potranno trovare confronto e nuove soluzioni. L’idea è infatti stilare un calendario di eventi e organizzare incontri periodici tra gli associati toscani: consulenti specializzati saranno a disposizione per aiutare su tematiche specifiche, come la sostenibilità per esempio, e gli adeguamenti alle nuove norme”.

L’Associazione ha scelto di aprire una sede così strategicamente importante in un luogo contemporaneo e vivo di Firenze, ricco di negozi, atelier, ristoranti, ed eventi organizzati dalla community fra moda, arte, design e musica.

Fonte: Ufficio Stampa