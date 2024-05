Calenzano, rinnovata l’adesione al progetto “Mai più soli”

Rinnovata l’adesione del Comune di Calenzano al progetto “Mai più soli”, promosso dall’associazione Gabriele Borgogni onlus a favore dei familiari delle vittime della strada e degli operatori della Polizia municipale. Il protocollo d’intesa era stato siglato lo scorso anno e la Giunta comunale, con una delibera approvata nei giorni scorsi, ha stabilito di rinnovarlo fino al 2026. Il progetto, nato su iniziativa dell’associazione, conta su un partenariato con l’Ordine degli Psicologi della Toscana. L’associazione Borgogni, dedicata a Gabriele, rimasto ucciso in un incidente stradale nel 2004, è nata per promuovere la sicurezza e l’educazione stradale e affiancare i familiari delle vittime della strada. L’obiettivo del progetto “Mai più soli” è garantire un sostegno professionale ai familiari e agli agenti che intervengono sul sinistro.

Gli psicologi aderenti al progetto sono attivati dalla Polizia municipale e si rendono disponibili ad intervenire in urgenza, in caso di sinistri gravi o mortali, sul luogo dell’evento; a svolgere colloqui di sostegno psicologico individuale ai familiari e agli operatori di Polizia municipale che ne fanno richiesta; a svolgere incontri di sostegno psicologico a gruppi di operatori coinvolti nell’evento. Dall’adesione alla convenzione non si sono verificati a Calenzano incidenti mortali rilevati dalla Polizia municipale. Nel primo anno di sperimentazione il progetto non ha avuto alcun costo per i Comuni aderenti in quanto finanziato da un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, nelle annualità successive sono previsti i costi di attivazione del personale qualificato dell’Ordine degli psicologi solo in caso di evento grave e dove viene richiesto l’ausilio dei professionisti.

Valentina Borgogni, presidente dell’associazione Gabriele Borgogni commenta: “Il rinnovo con il Comune di Calenzano è per noi un elemento di grande soddisfazione, e si aggiunge agli altri 30 Comuni dell’area metropolitana di Firenze. È un servizio di cui andiamo molto fieri, che ha superato il primo anno di prova e i rinnovi che andremo a firmare dimostrano che il progetto è utile e apprezzato e ci sono tutti i presupposti per un consolidamento. Quest’anno abbiamo avuto anche il patrocinio della Regione Toscana e altre province toscane ci stanno contattando”. Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana commenta: “Come Ordine siamo convinti che la salute psicologica vada promossa in ogni contesto, soprattutto in queste difficili circostanze della vita. Ci rende quindi soddisfatti il rinnovo della collaborazione con il Comune di Calenzano e con l’associazione Borgogni”. Il sindaco di Calenzano e la comandante della Polizia municipale Maria Pia Pelagatti sottolineano l’importanza del protocollo d’intesa che supporta concretamente i familiari delle vittime della strada e gli agenti chiamati a operare in tali difficili situazioni, così come evidenziano che solo l’impegno collettivo e lo sforzo profuso da tutti, Istituzioni, forze di polizia, associazioni e cittadini, rivolto all’educazione alla legalità, al rispetto delle regole e della sicurezza alla guida può prevenire gli incidenti e le morti sulle strade.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio Stampa