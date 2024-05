Campi estivi a Altopascio, tornano i contributi alle famiglie

Contributi per i centri estivi: l’amministrazione comunale di Altopascio conferma i sostegni alle famiglie che vorranno iscrivere bambini e ragazzi alle attività programmate sul territorio. C’è tempo fino a domenica 9 giugno per presentare la domanda.

Tre le associazioni accreditate: Asd Small Stars, che affiancherà alle tradizionali attività allo stadio comunale di Altopascio anche quelle al centro sportivo Body Mind Sport Arena a Gossi dedicate ai bambini nati dal 2018 al 2021, Asd Freestyle Valico, al Circolo Tennis di Altopascio, e Asd L’Acquario – Educamp, alla scuola primaria di Spianate. Tante occasioni per tutti per vivere un’estate di divertimento e crescita.

Possono fare richiesta di contributo le famiglie residenti ad Altopascio con bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni di età iscritti ad almeno due settimane di campo estivo organizzato da una delle realtà associative accreditate. Per le famiglie con Isee fino a 6.560 euro è previsto un contributo fino a 110 euro; mentre i nuclei compresi tra 6.560,01 e 11.140 euro il contributo arriva fino a 100 euro; 90 euro di contributo per i nuclei con Isee compreso tra 11.140,01 e 19.670. E ancora: fino a 80 euro di sostegno per la fascia 19.670,01 – 24mila euro e 70 euro per l’ultimo scaglione, compreso tra 24.000,01 e 35mila euro.

Le domande di contributo devono essere compilate esclusivamente online al link che si trova sul sito web del Comune di Altopascio (https://www.comune.altopascio.lu.it/pa/contributi-alle-famiglie-centri-estivi-2024/), entro il 9 giugno.

Fonte: Ufficio Stampa