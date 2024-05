Candidati sindaco a confronto con il comitato "Empoli per la pace"

Dopo l’incontro con i candidati alle europee, è la volta di quello con i cinque che corrono per diventare sindaco di Empoli. L’appuntamento è per martedì sera 28 maggio alle 21.15 presso la casa del popolo di Avane a cura del comitato ‘Empoli per la pace’. La serata sarà incentrata sui temi della pace e sulle iniziative che intendono adottare per questo e che sono presenti nei programmi. Il tema è: quali proposte dalla nostra città.

Maria Grazia Maestrelli, Simone Campinoti, Alessio Mantellassi, Leonardo Masi e Andrea Poggianti risponderanno alle domande preparate dal comitato. Si va dal feedback sulle attività del comitato che proprio ora compie due anni di vita a quello che potranno fare per la diffusione nella nostra città di una cultura della pace, dalle politiche sull’accoglienza a cosa pensano dei conflitti che stanno purtroppo insanguinando il mondo, anche la nostra Europa.

A moderare il dibattito saranno Emilio Chiorazzo e Marco Mainardi di clebs.it. Gli incontri sono pubblici.

Fonte: Ufficio stampa