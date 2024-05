Castello Comix, attesi cosplayer e amanti dei cartoni al Parco Roosevelt

Sale la febbre di “Castello Comix”, che si terrà a Castelfiorentino il prossimo fine settimana (sabato 1 e domenica 2 giugno), quando la zona sportiva del Parco Roosevelt sarà letteralmente invasa da decine di Cosplayer e animata dalle loro esibizioni, con una ventina di stand che conferiranno degna cornice a concerti, workshop e quiz musicali, escape room e corsi manga, giochi da tavolo e dimostrazioni di softair (ingresso gratuito).

Organizzata dall’associazione “La Corte dei Nerd” in collaborazione con la Polisportiva I’ Giglio e il contributo del Comune di Castelfiorentino, la festa aprirà i cancelli già alle 11 di sabato, anche se bisognerà attendere il primo pomeriggio (dalle 14.00) per i primi eventi, come l’intervista ai “Bad LucK & Dice”, il mondo di D&D, gruppo castellano di recente formazione che ha anche allestito un apposito stand. A seguire (ore 15.00) l’incontro con Inu Akane (Alessia Colombo, che ha realizzato la locandina ufficiale della manifestazione), Matteo Kaggi (a disposizione per scattare foto professionali) e infine il primo spettacolo: “Sarabanda”, quiz musicale dove il pubblico dovrà riuscire a indovinare la canzone, nonché il film da cui è tratta. Nel frattempo, Cosplayer e fotografi saranno già al lavoro per individuare le location più adatte, mentre chi lo desidera potrà frequentare un corso manga, partecipare alla lotteria e ai giochi della Ludoteca, visitare il workshop di Pixel Art, provare il “softair” insieme ai “Lupi Valdelsa” o le “Escape Room” e i truccabimbi insieme ai “Lupi Oscuri” (queste ultime attività che ci saranno anche la domenica).

In serata (ore 21.00), grande concerto degli StereoComics, un “Cartoon Cover Band” fornato da otto musicisti che suonerà le sigle dei cartoni animati più famosi (dagli anni ’70 a oggi), brani intramontabili come Goldrake, Dragonball, Sailor Moon, Lupin e così via, con la cantante Letizia Cosplay sul palco a interpretare le sigle.

Domenica 2 giugno (ore 13.45) si comincia subito sul palco con “Chi l’ha detto?”, quiz insieme a VivaLaAlbe, mentre alle 14.30 ci sarà un “Salotto Cosplay” insieme a Pietro Peciu e “Cosplay fai da te”, dedicato ai cosplayer che sono entrati da poco in questo mondo fantastico, ai quali saranno offerti suggerimenti preziosi per realizzare un’armatura, un’arma o un cartamodello; a seguire nuovi incontri con Inu Akane, Matteo Kaggi, Atena Cosplay e alle 16.00 l’attesa “Gara Cosplay” fra tutti i partecipanti, nella quale i Cosplayer si esibiranno sul palco cantando, ballando o interpretando una scena del loro personaggio. Al termine (ore 19.00) saranno scelti i vincitori, e assegnando i premi come “miglior gruppo”, “migliore interpretazione”, “migliore assoluto” e molti altri. Finale con il Karaoke e chiusura della manifestazione alle 22.00

Degna cornice nei due giorni dell’evento sarà assicurata da ventidue stand (quasi il doppio rispetto all’ultima edizione) dove tra prodotti, sponsor e gadget si potrà assaggiare il cibo giapponese (Kare No Kuruma) e quello turco, il Bubble Tea e la Birra 72 e così via.

Sponsor di Castello Comix sono La girandola Viaggi, L'impresa Edile di Enrico Cinelli, Karē No Kuruma, Stil Neon, Maltinti Lampadari

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa