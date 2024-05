Cena dell'Aned Empolese Valdelsa, i giovani premiati in memoria di Sauro Cappelli

Come da tradizione, una grande cena alla sezione soci Unicoop ha chiuso idealmente per i tanti giovani intervenuti il viaggio della Memoria che ogni anno la sezione empolese Valdelsa dell’Aned organizza nei campi di concentramento. Nell’occasione è stato anche assegnato il premio Sauro Cappelli, giunto alla sua seconda edizione.

Quest’anno lo hanno vinto Gioia Senesi, della scuola media Vanghetti, ex aequo Braiton Gestri del Ferraris Brunelleschi e Lorenzo Corrao del Checchi ed Ambra Martini delle scuole medie di Vinci. I primi tre per elaborati cartacei, la quarta per la sezione video. Tutti hanno ricevuto un buono acquisto di libri dal valore di 100 euro ed una copia del libro "La speranza tradita", oltre alla classica pergamena ricordo.

Ma, al di là del premio, particolarmente significativo come gli studenti hanno affrontato il viaggio, un’esperienza per loro sicuramente formativa che ha consentito di fare luce sul periodo più tragico della storia del ventesimo secolo e di capire direttamente quanto drammatico sia stato il periodo nazi-fascista.

Fonte: Aned Empolese Valdelsa