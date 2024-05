Corriere scomparso, un testimone avrebbe sentito uno sparo: ricerche sull'Amiata

Continuano le ricerche sull'Amiata di Nicolas Matias Del Rio, il corriere di circa quarant'anni scomparso dal 22 maggio, giorno dell'ultimo avvistamento mentre stava facendo una consegna. È stato ritrovato soltanto il furgone sul quale stava viaggiando, completamente bruciato lungo la strada di Roccalbegna. Secondo quanto emerso, il corriere stava trasportando un carico di borse di lusso dal valore di 500mila euro, confezionate sull'Amiata per Gucci.

Subito dopo l'accaduto, la prefettura di Grosseto ha attivato il piano di ricerca delle persone scomparse e le operazioni in corso da giorni, anche con l'uso da parte dei carabinieri dei cani molecolari. Anche i familiari e gli amici di Del Rio da sabato hanno organizzato ricerche insieme ad una ventina di volontari, nei boschi tra Castel del Piano e Santa Fiora.

Secondo quanto riportato stamani da La Nazione, ci sarebbe un testimone: si tratta di un anziano residente nella zona che ha riferito di aver sentito uno sparo, ma al momento non ci sarebbero riscontri investigativi. Intanto vicino al Monte Labro, in un casolare abbandonato, sono state trovate le scatole che contenevano le borse. Tra le prime ipotesi, non è escluso che il corriere possa essere stato vittima di una rapina.