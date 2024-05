Digitale facile, incontro formativo e gratuito a Poggibonsi

Posta elettronica, whatsapp e tanto altro al centro del prossimo incontro formativo gratuito e aperto alla città in programma domani, martedì 28 maggio dalle 16 alle 18 presso il Punto Digitale Facile dell'Auser alla Galleria delle Associazioni in via Trento. L'Auser è una delle quattro associazioni del territorio, insieme a Misericordia, Avis e Pubblica Assistenza, che partecipano al progetto Punti Digitale Facile (PDF): luoghi fisici, accessibili a tutti i cittadini, dove è possibile richiedere e ricevere supporto e assistenza nell’utilizzo dei servizi digitali nazionali, regionali, locali e privati di utilità quotidiana.

L’incontro di domani è dedicato a migliorare l'utilizzo di smartphone, tablet, pc (posta elettronica, whatsapp, rubrica, foto e archiviazione).

Per informazioni e iscrizioni: 345 7219321 – poggibonsi@auser.siena.it. E' gradita la prenotazione.

I Punti Digitale Facile (PDF) sono realizzati nell’ambito del progetto DAISY, promosso dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio del Ministri e realizzato dal Comune di Colle di Val d’Elsa, Comune di Casole d’Elsa, Comune di Monteriggioni, Comune di Poggibonsi in collaborazione con Cooperativa sociale Coop21, Cooperativa Arancia Blu, Associazione Auser Dirio Ciani e Associazione Straligut. E' realizzato grazie ai finanziamenti della Regione Toscana su fondi PNRR - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e il contributo di Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa